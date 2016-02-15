СМИ: Кадырова проверят на экстремизм

17:31, 15 февраля 2016
Мир
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Генпрокуратура России поручила чеченской прокуратуре провести проверку на экстремизм высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес представителей внесистемной оппозиции.

REUTERS

Это следует из ответа на запрос депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, сообщает "Радио Свобода".

Сам депутат заявляет, что Генпрокуратура не имела права пересылать его обращение в Чечню. «В соответствии с федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности такие вопросы должен рассматривать генеральный прокурор или его заместитель», – заявил Резник. Решение Генпрокуратуры он назвал «лишней демонстрацией того, что федеральные власти не контролируют ситуацию в Чечне».

Петербургский депутат просил проверить на экстремизм сделанное Кадыровым 12 января заявление о том, что к представителям российской внесистемной оппозиции «надо относиться как к врагам народа, как к предателям», которых «надо судить по всей строгости».

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Позднее глава Чечни разместил в своем инстаграме видео, на котором председатель Партии народной свободы Михаил Касьянов и координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший были изображены в перекрестии оптического прицела. 9 февраля в Москве на Касьянова было совершено нападение: несколько провокаторов подошли к нему в ресторане и бросили в него торт.

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В связи с заявлениями Кадырова в адрес оппозиции российские правозащитники и общественные деятели разместили на сайте «Конгресса интеллигенции» открытое письмо с требованием его отставки за неоднократное пренебрежение законами России. Петицию подписали уже более 12 тысяч человек.

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