СМИ: Кадырова проверят на экстремизм

Это следует из ответа на запрос депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, сообщает "Радио Свобода".

Сам депутат заявляет, что Генпрокуратура не имела права пересылать его обращение в Чечню. «В соответствии с федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности такие вопросы должен рассматривать генеральный прокурор или его заместитель», – заявил Резник. Решение Генпрокуратуры он назвал «лишней демонстрацией того, что федеральные власти не контролируют ситуацию в Чечне».

Петербургский депутат просил проверить на экстремизм сделанное Кадыровым 12 января заявление о том, что к представителям российской внесистемной оппозиции «надо относиться как к врагам народа, как к предателям», которых «надо судить по всей строгости».

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Позднее глава Чечни разместил в своем инстаграме видео, на котором председатель Партии народной свободы Михаил Касьянов и координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший были изображены в перекрестии оптического прицела. 9 февраля в Москве на Касьянова было совершено нападение: несколько провокаторов подошли к нему в ресторане и бросили в него торт.

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В связи с заявлениями Кадырова в адрес оппозиции российские правозащитники и общественные деятели разместили на сайте «Конгресса интеллигенции» открытое письмо с требованием его отставки за неоднократное пренебрежение законами России. Петицию подписали уже более 12 тысяч человек.