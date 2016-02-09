В Британии отменили почти три тысячи операций из-за забастовки врачей

Отмечается, что из-за забастовки отменены на ближайшие сутки более 2,8 тыс. операций.

По словам представителя Британской медицинской организации, основной причиной забастовки является несогласие молодых врачей с существующим порядком выплаты заработной платы за работу в будние и выходные дни, сообщает Gazeta.ru.

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При нынешнем расчете врач получает больше, если работает в ночную смену, преимущественно в выходные.

«Безусловно, мы хотим найти решение в этой конфликтной ситуации. Мы сделаем все, что возможно, чтобы вернуть митингующих за стол переговоров», — сказал официальный представитель премьер-министра Великобритании.

Ранее сообщалось, что Евросоюз позволил властям Великобритании ограничить доступ мигрантов к соцобеспечению.