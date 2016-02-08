Турция заявляет о готовности к любому развитию событий в Сирии

06:30, 08 февраля 2016
Мир
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Турция готова к любому развитию событий в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

REUTERS

«Сейчас наши силы безопасности готовы ко всем возможным сценариям», — заявил Эрдоган, которого цитирует Bloomberg.

Он также отметил, что Турция не должна повторить ошибку 2003 года. «Мы не хотим совершить в Сирии ту же ошибку, что и в Ираке», — сказал Эрдоган, напомнив о том, как парламент Турции в 2003 году отклонил просьбу США использовать территорию Турции для вторжения в Ирак, пишет Росбалт.

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Как сообщал УНИАН, по мнению Эрдогана, мирные переговоры по ситуации в Сирии не имеют смысла до тех пор, пока Россия продолжает наносить авиаудары по территории страны.

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