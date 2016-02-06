Токио, Вашингтон и Сеул изучают возможность новых финансовых санкций против КНДР

Правительства Японии, США и Южной Кореи приступили к рассмотрению возможности введения новых санкций против КНДР в финансовой сфере вне рамок резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Киодо.

По его сведениям, речь идет о мерах, предполагающих, в том числе, введение ограничений в отношении компаний, ведущих дела с северокорейской стороной.

"Как ожидается, содержание санкций заключается в введении жестких ограничений на сделки с финансовыми организациями заинтересованных стран для компаний третьих стран, которые ведут дела с частными лицами или организациями, связанными с ракетной или ядерной программой Северной Кореи", - пишет Киодо. Под "заинтересованными странами" подразумеваются сами Япония, США и Южная Корея, а также ряд членов "семерки", которых эта тройка призвала присоединиться к санкциям - Франция и Великобритания. За основу, как пишет Киодо, могут быть взяты санкционные меры, которые действовали в отношении Ирана в связи с его ядерной программой. Инициаторы ограничительных мер рассчитывают, что таким образом будет нанесен удар по экономике КНДР, и она в итоге откажется от развития ядерной программы.

После того как 6 января КНДР объявила о проведении испытания водородной бомбы, Токио, Сеул и Вашингтон приступили к активной дипломатической работе с целью добиться, по словам представителей этих стран, жесткой резолюции Совета Безопасности ООН, содержащей санкции в отношении КНДР. Однако, Китай с сомнением относится к чрезмерно жестким мерам, поскольку они могли бы, по мнению Пекина, дестабилизировать КНДР и потенциально обострить ситуацию на Корейском полуострове.

Вместе с тем, Китай - главный экономический партнер Пхеньяна и его единственный военный союзник, а значит целью санкций Японии, США и Южной Кореи могут стать многочисленные китайские компании, работающие с КНДР.

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По предварительному плану, эти ограничительные меры "заинтересованных стран" должны быть приняты одновременно с новой резолюцией СБ ООН. Как сообщила в своем воскресном номере ведущая японская деловая газета "Никкэй", сроки принятия самой резолюции пока довольно туманные. Возможно, она будет принята не раньше конца марта, добавляет издание.

Еще больше ситуацию на Корейском полуострове обострили планы КНДР запустить ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В последнем уведомлении в адрес Международной морской организации Пхеньян сообщил, что планирует запустить ее в период с 7 по 14 февраля.