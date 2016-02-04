Троих турецких студентов из московского института отчислили по просьбе ФСБ

Решение об отчислении троих турецких студентов из Московского инженерно-физического института было принято по требованию ФСБ РФ. Так в российской Генпрокуратуре ответили на запрос Совета при президенте РФ по правам человека.

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"Трое студентов Национального исследовательского ядерного университета Московского инженерно-физического института были отчислены на основании решения Федеральной службы безопасности о нежелательности их пребывания на территории Российской Федерации", - сообщили в СПЧ.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что из российских вузов отчислили ряд турецких студентов, которые якобы поддерживали в Интернете террористические организации.

Также ранее на обыски и отчисления пожаловались также турецкие студенты из Воронежа и Саратова. При этом Воронежский институт высоких технологий дал официальный ответ, в котором подтвердил, что из учреждения действительно были отчислены турецкие студенты. По заявлению администрации, это коснулось девяти человек, которые имели "академические и финансовыми задолженности".

В начале декабря Минобрнауки России заявило о расторжении договоров о сотрудничестве между российскими и турецкими вузами. В ведомстве рассказали о планах скорейшего возвращения российских студентов из Турции на родину, однако заверили, что турецкие граждане смогут продолжить учебу в России.