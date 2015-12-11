Российский ВУЗ отчислил турецких студентов

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на представителя Ассоциации турецких студентов в России Окана Йылдыза. По его словам, в общежитии филиала МИФИ в Обнинске ранее были проведены обыски, передает Эхо Москвы.

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Они коснулись тех студентов, которые якобы поддерживали в Интернете террористические организации. Кроме того, правоохранители искали у студентов наркотики.

Ранее на обыски и отчисления пожаловались также турецкие студенты из Воронежа и Саратова. При этом Воронежский институт высоких технологий дал официальный ответ, в котором подтвердил, что из учреждения действительно были отчислены турецкие студенты. По заявлению администрации, это коснулось девяти человек, которые имели «академические и финансовыми задолженности».

В начале декабря Минобрнауки России заявило о расторжении договоров о сотрудничестве между российскими и турецкими вузами. В ведомстве рассказали о планах скорейшего возвращения российских студентов из Турции на родину, однако заверили, что турецкие граждане смогут продолжить учебу в России.