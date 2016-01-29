В США считают, что КНДР испытала лишь компоненты водородной бомбы - CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

В частности отмечается, что КНДР могла провести неудачные испытания некоторых компонентов водородной бомбы.

Однако подчеркивается, что окончательных выводов относительно произошедшего пока нет.

Сразу же после испытания, которое произошло в начале января, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест отметил, что проведенный первоначальный анализ "не отвечал" успешному испытанию водородной бомбы.

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Отмечается, что проведенные исследования сейсмологических данных показали, что взрыв произошел на большей глубине, чем считалось, и она в целом соответствует той, которая необходима для испытания водородной бомбы.

Однако, размер сейсмической активности и другие данные разведки указывают на малую вероятность испытания полноценной водородной бомбы. Источник отметил, что в КНДР, возможно, и убеждены, что провели полное успешное испытание водородной бомбы, однако, скорее всего, это были лишь ее компоненты, например, взорвался детонатор.

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Как сообщал УНИАН, КНДР 6 января объявила об успешном испытании водородной бомбы. Взрыв был признан техногенным, но международные эксперты все еще сомневаются, что корейцы испытали именно водородную бомбу, изготовление которой требует знания высоких технологий.

Совет Безопасности ООН выразил протест против действий Северной Кореи и готовит новый раунд санкций. США, Южная Корея и Япония также обещали подготовить ответ на действия КНДР. 13 января Палата представителей Конгресса США одобрила закон о санкциях против КНДР.