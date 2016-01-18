Обама: Мы отрезали Ирану путь к созданию ядерной бомбы

По его словам, благодаря ядерной сделке Исламская Республика не сможет получить ядерное оружие, передает Deutsche Welle.

"Если раньше Иран постоянно расширял свою ядерную программу, то теперь мы отрезали Ирану любой путь, которым бы он смог воспользоваться для создания (ядерной - ред.) бомбы", - добавил Обама во время выступления.

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По его словам, более 98 процентов обогащенного урана было вывезено из Ирана, поэтому на данный момент он не имеет достаточно материала даже для одной бомбы. А реактор, который мог производить оружейный плутоний, залили бетоном, и теперь его невозможно использовать.

В то же время Обама заявил, что США, как и ранее, имеют глубокие противоречия с Ираном и будут продолжать применять санкции против страны из-за ее программы создания баллистических ракет.

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Как сообщал УНИАН ранее, с Ирана в субботу, 16 января, сняли международные санкции. Это произошло после публикации доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорится, что Иран выполнил все условия соглашения, предусматривающего замораживание его ядерной программы.