Буш сказал Папе римскому, что тот хорошо выглядит

Папа римский Бенедикт XVI в пятницу показал президенту США Джорджу Бушу Ватиканские сады – место, где понтифики в одиночестве молятся и куда войти разрешают лишь редким гостям, пишет Газета.русо ссылкой на Associated Press. «Ваше преосвященство, Вы выглядите хорошо», - сказал Буш папе, приветствуя его.

Обычно глава Ватикана принимает высокопоставленных гостей в своей библиотеке в Апостольском дворце. Именно там и прошла первая встреча Бенедикта XVI с Джорджем Бушем в июне 2007 года. Однако в этот раз папа римский решил оказать президенту США особенной прием в знак благодарности за гостеприимство, оказанное Бушем во время визита папы в Вашингтон в апреле.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Дана Перино, Буш и Бенедикт намерены в ходе встречи обсудить такие вопросы, как права человека, распространение ВИЧ в Африке и бедность в мире.