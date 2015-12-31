В России назвали основную угрозу "духовных скреп"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится утверждённой президентом России Владимиром Путиным обновленной стратегии национальной безопасности России.

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В частности, среди угроз безопасности РФ выделены: «Деятельность радикальных общественных объединений и группировок, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международных неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, а также частных лиц, направленная на нарушение единства и территориальной целостности РФ, дестабилизация внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей».