Путин разрешил ФСБ применять оружие в толпе, в том числе против детей и женщин

Документ опубликован на портале правовой информации РФ, передает slon.ru.

Отмечается, что Госдума РФ одобрила документ 22 декабря. В нем указывается, что служащие ФСБ могут применять стрелковое оружие в толпе в случаях, когда это необходимо для предотвращения теракта, освобождения заложников, «отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты или объекты, здания, помещения, сооружения органов государственной власти».

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По женщинам, несовершеннолетним и инвалидам служащим разрешили стрелять в случаях «вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудников органов федеральной службы безопасности, либо террористического акта». Против беременных женщин допускается применение спецсредств.

Кроме того, Путин позволил военным ФСБ проникать в чужое жилье для «обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях», а сотрудники спецслужбы в таких случаях не будут нести ответственность за ущерб.

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Также служащим ФСБ разрешили снимать или уничтожать биометрические данные у пересекающих границу в случаях, когда речь идет о признаках, «указывающих на возможность их склонения к террористической деятельности, вербовки или вовлечения иным способом в террористическую деятельность».