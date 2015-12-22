Госдума разрешила ФСБ стрелять по женщинам и детям, проникать в жилища в случае беспорядков

Об этом сообщает РБК.

Госдума экстренно рассмотрела на предпоследнем заседании осенней сессии законопроект, расширяющий полномочия ФСБ по применению оружия.

Этот вопрос не стоял в повестке заседания Думы на 22 декабря, рассмотреть его попросил уже в начале заседания зампредседателя комитета по безопасности единоросс Эрнест Валеев. Проект подготовлен для рассмотрения во втором и третьем чтениях, сказал он. Новые поправки депутаты поддержали без обсуждения.

Законопроект внесла группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне Виктором Озеровым в начале июля, позже к авторам присоединилась глава думского комитета по безопасности Ирина Яровая. Проект был принят в первом чтении 15 декабря, на сбор поправок был отведен пятидневный срок. Поправки к проекту комитет по безопасности поддержал опросным листом 21 декабря, без проведения заседания.

Новыми поправками оговаривается, что военнослужащие органов ФСБ могут использовать любые подручные средства для необходимой обороны или при задержании преступника при отсутствии огнестрельного оружия.

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В закон о ФСБ вводится новая статья - о проникновении в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории. В ней, в частности, прописывается право сотрудников ФСБ проникать в помещения для обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках. Кроме того, новеллы дают им право применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей в целях предотвращения терактов, освобождения заложников. Поправкой в закон о государственной границе России допускается применение оружия против женщин и несовершеннолетних в случае совершения ими теракта.

Для сотрудников ФСБ законопроектом вводятся и ограничения, в частности запрет на контакты с иностранцами, иностранными СМИ, международными организациями, а также НКО, «выполняющими функции иностранного агента», без санкций руководства. Кроме того, чекистам, их женам и несовершеннолетним детям предлагается запретить открывать и иметь счета в иностранных банках, пользоваться любыми другими иностранными финансовыми инструментами, а также зарубежной недвижимостью, «если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности».

По словам ​​Валеева, поправки необходимы для унификации порядка применения силы и спецсредств. «Поправки внесены также в законы о полиции, о частной охране. Прежде основания для применения спецсредств, оружия, проникновения в квартиру и т.д. были регламентированы подзаконными актами», - говорит депутат. По его словам, в ускоренном принятии закона нет ничего необычного, «поправки были рассмотрены и проработаны».

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Ранее спор в Госдуме и возражения у правозащитников вызвал другой законопроект, расширяющий полномочия сотрудников МВД по применению оружия.​ Поправки в закон о полиции были внесены в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Ириной Яровой в самом конце весенней сессии. Документ существенно расширяет полномочия полицейских, позволяя им, в частности, ради защиты граждан стрелять в женщин без видимых признаков беременности. Но в осеннюю сессию резонансную инициативу так и не рассмотрели.

Законодатели вновь заговорили о необходимости добавить прав силовикам, после того как 31 октября в небе над Синаем был сбит российский самолет. На совместном заседании депутатов и сенаторов было предложено расширить полномочия силовиков для борьбы с терроризмом и его профилактики.