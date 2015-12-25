В Сирии сообщают о гибели лидера оппозиционной "Армии ислама"

Об этом поступают сообщения из Сирии, передает Би-би-си. Представители повстанцев и сирийские оппозиционеры сообщают, что основатель "Армии ислама" Захран Аллюш и еще несколько человек погибли в результате удара по штабу этой исламистской организации, который расположен в контролировпанном повстанцами пригороде столицы Сирии. По словам повстанцев, авиаудар нанесли российские военные самолеты.

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Российские военные пока никак не прокомментировали эти сообщения.

"Армия ислама" – одна из самых влиятельных повстанческих организаций. Она пользуется поддержкой Саудовской Аравии и оперирует в основном в пригородах сирийской столицы.

Представители "Армии ислама" приняли участие в саммите сирийской оппозиции, который прошел 9-10 декабря в Эр-Рияде.

Убийство Захрана Аллюша посылает четкий сигнал о том, что российские и сирийские власти намерены сами выбирать возможных партнеров на будущих переговорах по мирному урегулированию конфликта в Сирии.