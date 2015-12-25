Береговая охрана Турции перехватила судно с 200 мигрантами
16:32, 25 декабря 2015Мир
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Турецкая береговая охрана перехватила судно с 200 сирийскими мигрантами на борту.
REUTERS
Деревянная лодка направлялась из туристического турецкого города Мармарис на греческий остров Родос, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.
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Судно перевозило в основном женщин и детей, которые заплатили за это по $4 тыс. с человека.
Задержан капитан опроверг обвинения в том, что он перевозил группу в Грецию нелегально.
Как сообщила береговая охрана, сирийские мигранты будут отправлены в лагерь для беженцев в приграничный город Хатай на автобусе.
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