Береговая охрана Турции перехватила судно с 200 мигрантами

Деревянная лодка направлялась из туристического турецкого города Мармарис на греческий остров Родос, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

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Судно перевозило в основном женщин и детей, которые заплатили за это по $4 тыс. с человека.

Задержан капитан опроверг обвинения в том, что он перевозил группу в Грецию нелегально.

Как сообщила береговая охрана, сирийские мигранты будут отправлены в лагерь для беженцев в приграничный город Хатай на автобусе.