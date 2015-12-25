Любитель бургеров протоиерей Чаплин предрек России "катастрофу" в ближайшие годы

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Протоиерей Всеволод Чаплин, уволенный в четверг с поста официального представителя Русской православной церкви, предрек России катастрофу.

Как заявил священник журналистам, ситуация в стране продолжит ухудшаться из-за отсутствия общественной дискуссии и стремления властей "замолчать какие-то проблемы".

"Если мы будем пытаться замолчать какие-то проблемы, мы можем отложить катастрофу на год или на два, но этим мы сделаем ее неизбежной", - предупредил Чаплин.

"Некоторые считают, что нужно минимизировать общественную дискуссию, не замечать того, что происходит в умах людей, в сфере общения между людьми, и так мы спокойнее доживем до 2017-го или 18-го года. Господа, так не будет", - заметил священник.

"Охранительство, которое пытается зачистить сферу идей, закрыть ключевые вопросы для настоящего и будущего страны и мира, люди, которые так считают и действуют, совершают политическое самоубийство - их не будет", - добавил он.

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24 декабря стало известно, что Чаплин уволен с должности главы отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом. Сам протоиерей объясняет свою отставку разногласиями с патриархом.

В начале декабря в соцетях широкое обсуждение вызвала появившаяся фотография протоиерея Чаплина в одном из ресторанов сети McDonald's. На фото видно, что священнослужитель купил себе бургер и чай.