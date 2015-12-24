Посол ЕС в России оценил перспективы продолжения диалога с Кремлем

Об этом заявил глава представительства ЕС в РФ Вигаудас Ущацкас, передает РИА Новости.

"Также стоит отметить, что наши отношения в будущем не будут такими же, как прежде, потому что откровенная агрессия со стороны России (в отношении Украины - Ред.) сильно ударила по доверию. Но с другой стороны, мы должны способствовать плодотворному взаимодействию по тем вопросам, которые очевидно отвечают нашим обоюдным интересам", - сказал он.

Читайте такжеПосол ЕС в России: надо признать, что мы не пойдем воевать и умирать за Украину

По словам Ушацкаса, диалог между РФ и ЕС не остановился. "Министр Лавров и госпожа Могерини в последнее время встречаются, наверное, почти каждую неделю", - сказал он.

"Я бы сказал, что это часть новой реальности: таких высоких, таких знаковых встреч, какими до кризиса в наших отношениях были проводившиеся два раза в год саммиты Россия-ЕС, наверняка, уже не будет", - отметил глава представительства ЕС в РФ.