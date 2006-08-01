Явлинский видит в политике Путина комплексы и остатки советского мышления

Российский либерал, лидер партии „Яблоко” Григорий ЯВЛИНСКИЙ объясняет политику Кремля в отношении Украины “кратковременными политическими комплексами”, которые являются “остатками советского мышления”.

В интервью газете “Україна молода” за 1 августа 2006 года он сказал, что у Кремля вызывает определенное огорчение то, что судьба “постпомаранчевой” Украины “уже никогда не будет решаться только в Москве, она теперь будет решаться в Киеве, в значительной мере в Брюсселе, отчасти и в Москве, но уже не только там”.

По мнению Г.ЯВЛИНСКОГО, несмотря на политическое перепутье, украинская ситуация все равно здоровее, чем российская, “хотя украинцам не удалось разъединить бизнес и политику”. А именно это, по его словам, должно было бы стать залогом успеха.

Г.ЯВЛИНСКИЙ отметил, что хоть он не может выступать от имени российского руководства, однако считает, что объективно Россия “заинтересована в зажиточной, успешной Украине с высоким уровнем жизни и низким уровнем преступности, с хорошими демографическими показателями”.

“Россия объективно заинтересована, - продолжил он, - чтобы Украина становилась все ближе к Европе, заинтересована в самых лучших отношениях с Украиной, в интересах самой России становиться ближе к Европе”.

Однако, по мнению Г.ЯВЛИНСКОГО, в России не произошла смена элиты, “поэтому нынешнюю элиту составляют комсомольцы 60–70 годов, они при власти хотят проводить политику ограниченного суверенитета в отношении Украины”. Российский политик отметил, что “хочется верить, что эти комплексы Россия “перерастет”.

Г.ЯВЛИНСКИЙ считает, что Помаранчевая революция была шагом вперед и шагом необратимым, “но есть проблемы в эффективности использования ситуации, в настоящее время все зависит от того, сколько у Президента сил, самостоятельности, последовательности и четкости”.

“Газовый кризис” Г.ЯВЛИНСКИЙ считает не экономическим, а политическим. По его мнению, “это не было обсуждение цены на газ, это было обсуждение политического вопроса о суверенитете Украины”.