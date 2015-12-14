Россия подтвердила поставки оружия Свободной сирийской армии

По словам Герасимова, отряды Свободной сирийской армии численностью более 5 тыс. человек ведут совместное наступление с правительственными войсками в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Ракка, передает РБК.

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Глава Генштаба отметил, что Россия помогает Свободной сирийской армии вооружением, боеприпасами и материальными средствами.

Герасимов рассказал, что российская авиация ежедневно наносит порядка 30-40 ударов для поддержки Свободной сирийской армии.

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11 ноября президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что Россия поставляет вооружения и боеприпасы Свободной сирийской армии, которая борется с террористической организацией «Исламское государство». В тот же вечер пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Россия не ведет поставки Свободной сирийской армии - орудие идет только правительственным войскам.