Глава МИД Британии: Россия бомбит не исламистов, а сирийскую оппозицию

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд, назвав эти действия неприемлемым, передает Би-би-си. "Последние две недели российская авиация наносила авиаудары между Хомсом и Алеппо… Основную часть ударов Россия продолжает наносить по оппозиционным силам. Это неприемлемо, что российские авиаудары ослабляют силы оппозиции, и таким образом, дают преимущество экстремистам ИГ" – сказал Филип Хэммонд, подчеркнув, что члены коалиции, возглавляемой США, призывают Россию сосредоточиться на ударах по ИГИЛ.

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30 сентября российская авиация начала наносить авиаудары в Сирии. По словам главы администрации президента Сергея Иванова, с просьбой об оказании военной помощи к российскому руководству обратился сирийский лидер Башар Асад.

Страны Запада и Саудовская Аравия обвиняют Россию в том, что она бомбит не только позиции экстремистской группировки "Исламское государство", но и умеренной сирийской оппозиции.

В свою очередь, российское руководство отвергает обвинения.

Ранее в этом месяце Великобритания нанесла свои первые авиаудары по позициям "Исламского государства" в Сирии.