США помогут Израилю оружием

Израиль получит американского высокоточного оружия на сумму 4,2 миллиарда долларов, пишет газета The Times. По данным издания, с 2001 года министерство обороны Израиля разместило на американских предприятиях заказы на 10,5 миллиарда долларов, однако до сих пор получило оружия только на 6,3 миллиарда. Остальные боеприпасы должны быть поставлены заказчику в ближайшие несколько лет, но из-за продолжающейся операции в Ливане, выполнение многих заказов может быть ускорено.

Деньги на покупку этих вооружений в виде кредита министерству обороны Израиля выделили Соединенные Штаты. Так как условием получения этого кредита было приобретение оружия у американских предприятий, израильтяне предпочитают использовать полученные средства на закупки самых технологически продвинутых видов оружия и боеприпасов, которыми как раз являются бомбы и ракеты с лазерным и спутниковым наведением.

Напомним, что через неделю после начала бомбардировок Ливана израильской авиацией Иерусалим запросил у Вашингтона ускорить поставки некоторых видов высокоточных авиабомб. Администрация Джорджа Буша приняла решение удовлетворить эту просьбу и организовать срочную поставку в Израиль дополнительного количества боеприпасов.

Лента.ру