Интерпол объявил в розыск россиянина-ИГИЛовца, казнившего соотечественника

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Интерпола.

Согласно сообщению, Землянка был объявлен в розыск по запросу властей РФ из-за "участия в незаконном вооруженном формировании".

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Стоит также отметить, что красная метка около имени и фотографии вышеупомянутого гражданина РФ свидетельствует о том, что он признан особо опасным преступником.

Как сообщал УНИАН, террористическая организация "Исламское государство" опубликовала видеозапись убийства человека, который называет себя агентом Федеральной службы безопасности России.

Вскоре глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил казнь россиянина боевиками "Исламского государства"

Кроме этого, как выяснилось, исполнитель казни также оказался россиянином.