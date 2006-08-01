Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Ливане

Сегодня главы Министерств иностранных дел 25 стран-членов Европейского Союза на экстренной встрече в Брюсселе обсудят ситуацию в Ливане.

Как передает РИА «Новости»,в пресс-службе Совета ЕС сообщили, что заседание проводится с целью определения дальнейших действий со стороны Евросоюза по урегулированию ливано-израильского конфликта в свете решений недавней международной встречи по Ливану в Риме и состоявшегося в Совете Безопасности ООН обсуждения ситуации в связи с эскалацией насилия в зоне конфликта.

В частности, речь пойдет о возможных путях достижения сторонами соглашения о немедленном прекращении огня, размещении в Ливане международных сил сдерживания, доставке гуманитарной помощи для населения страны и эвакуации с ее территории иностранных граждан.

В Еврокомиссии ожидают, что участники предстоящей встречи примут "все необходимые шаги" с тем, чтобы положить конец конфликту.

По словам представителя Еврокомиссии Амадеу Альтафаджа ТАРДИУ, еврокомиссар по внешним связям и европейской политике соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, со своей стороны, доложит министрам об итогах своей поездки в регион и участии в конференции в Риме.

О гуманитарной ситуации в Ливане глав МИД стран ЕС проинформирует еврокомиссар по гуманитарной помощи Луи МИШЕЛЬ.

Главы МИД стран ЕС в ходе встречи в Брюсселе обсудят также ситуацию на палестинских территориях, в частности, в секторе Газа.