50 человек погибло при отражении атаки талибов на аэропорт Кандагара

Как сообщает Reuters, последние 11 боевиков, проникших на территорию аэропорта были убиты вечером в среду, спустя сутки после нападения.

По данным Министерства обороны Афганистана, количество погибших среди гражданских лиц и сил безопасности составило 50 человек.

В частности, в ходе боя погибло 10 солдат, 2 полицейских и 38 мирных жителей. 37 силовиков и гражданских лиц были ранены.

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Ведомство заявило, что действия против нападавших, которые заняли позиции на части территории аэропорта, осуществлялись медленно, чтобы ограничить число жертв среди гражданского населения.

О жертвах среди иностранных военных, размещенных на авиабазе, не сообщается.

Нападение на одну из крупнейших в Афганистане авиабаз совпало с региональной мирной конференции в Пакистане, где президент Афганистана Ашраф Гани попросил Пакистан содействовать возобновлению мирных переговоров с талибами, которые были прерваны в начале этого года.