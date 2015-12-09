Путин потребовал отказаться от поставок украинского электричества в оккупированный Крым
Президент РФ Владимир Путин поручил разорвать контракты на поставку электроэнергии из Украины.
Путин отметил, что украинские власти следует уведомить об этом решении заранее, передает Газета.ru.
По словам президента РФ, от украинского электричества оккупированный Крым откажется тогда, когда будет налажена работа энергомоста с Кубани в Крым.
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"Нельзя допустить, чтобы, когда мы полностью запитаем Крым от четырех цепей и полностью покроем все, что поставлялось Украиной, нельзя допустить, чтобы у нас были длящиеся контракты на поставку электроэнергии из Украины в Крым, если нам это будет не нужно", - заявил он.
Напомним, вчера "глава" Крыма Сергей Аксенов попросил Москву отказаться от украинской электроэнергии. Он отметил, что у полуострова нет настолько критической потребности в украинской электроэнергии.
"Я довел свою позицию и позицию крымчан до федерального центра, поскольку убежден, что идти на поводу у шантажистов крымчане не намерены. Однако окончательное решение принимает Минэнерго РФ", - заявил так называемый глава аннексированного Крыма.