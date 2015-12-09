ИГИЛ оповещает семьи своих "мучеников" об их гибели по SMS - AP

Об этом сообщает Associated Press.

В конце ноября мать опознанного террориста Фуэда Моамед-Аггада получила SMS, в котором сообщалось, что ее сын погиб «как мученик».

Associated Press сообщает, что это стало типичным способом оповещения, который избрало «Исламское государство» для родственников своих погибших сторонников.

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Ранее стало известно об идентификации третьего из восьми участников нападения на «Батаклан».

Отмечалось, что старший брат Моамед-Аггада находится в тюрьме по подозрению в поездке в Сирию в стан террористов. При этом их отец заявляет, что не подозревал младшего сына в радикализме и «убил бы его», если бы узнал об этом до теракта.