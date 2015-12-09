ИГИЛ оповещает семьи своих "мучеников" об их гибели по SMS - AP
Опознание одного из террористов, напавших на парижский концертный зал «Батаклан», стало возможным благодаря SMS, полученной его матерью от джихадистов.
Об этом сообщает Associated Press.
В конце ноября мать опознанного террориста Фуэда Моамед-Аггада получила SMS, в котором сообщалось, что ее сын погиб «как мученик».
Associated Press сообщает, что это стало типичным способом оповещения, который избрало «Исламское государство» для родственников своих погибших сторонников.
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Ранее стало известно об идентификации третьего из восьми участников нападения на «Батаклан».
Отмечалось, что старший брат Моамед-Аггада находится в тюрьме по подозрению в поездке в Сирию в стан террористов. При этом их отец заявляет, что не подозревал младшего сына в радикализме и «убил бы его», если бы узнал об этом до теракта.
Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов, в результате которых погибли 130 человек, более 350 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя группировка «Исламское государство». 19 ноября в ходе спецоперации в Сен-Дени был ликвидирован предполагаемый организатор серии атак Абауд, бельгийский гражданин марокканского происхождения.