Установлена личность третьего смертника из Bataclan, им оказался 23-летний француз

Как сообщила газета Le Parisien, смертником оказался 23-летний Фуэд Мохаммед-Аггад, сообщает ТАСС.

Издание уточняет, что полиция установила личность террориста еще в конце прошлой недели.

По данным газеты, француз родился в небольшой коммуне рядом со Страсбургом. В конце 2013 года он отправился в Сирию вместе со своим братом Каримом, который был задержан на сирийской границе. В 2015 году он вернулся в Европу, чтобы осуществить самый кровавый теракт в истории Франции.

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Напомним, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Ответственность за них вскоре взяли боевики "Исламского государства".

Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников вблизи двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.

Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атакпогибли 130 человек, около 300 получили ранения.