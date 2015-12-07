Пик экономических протестов в России будет достигнут к весне 2017 года - российский аналитик

Протесты дальнобойщиков показали, что монолит «путинской власти» начал разрушаться, пик экономических протестов в России будет достигнут к весне 2017 года.

Такое мнение УНИАН высказал российский политический аналитик Валерий Соловей.

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«Важно не то, что происходит сейчас, важно то, к чему это может привести. Я не знаю, будут ли массовые акции в районе Москвы. Это одному Богу известно, и вообще массовая динамика непредсказуема. Важно то, что этот монолит, который находился под путинской властью, или то, что представляли как монолит, стало разрушаться. Надо отдавать себе отчёт, что процесс разрушения необратим, дальше он будет идти только быстрее», - сказал Соловей.

По словам эксперта, игнорирование российскими федеральными телеканалами протестов дальнобойщиков говорит о серьезности положения. Кроме того, этим акциям пытаются помешать, дальнобойщиков довольно жёстко блокируют на дорогах, добавил он.

«После этого, я думаю, мы увидим другие протесты, потому что здесь важна первая ласточка и первый пример. Дальнобойщики, может быть, наиболее организованная по российским меркам и наиболее бесстрашная группа. Мы увидим другие аналогичные акции. По тем оценкам, которые имеются, у российского общества запаса терпения хватит на год-полтора. Критическое время начнётся весной 2017-го. К этому времени терпение в обществе иссякнет, если здесь не будет экономических перемен к лучшему. Запас прочности закончится», - сказал эксперт.

Соловей считает, что сегодня нет никаких предпосылок для увеличения цен на нефть и как результат - улучшения экономического положения в России.

Кроме того, он отметил, что причины акции дальнобойщиков, конечно, экономические, но рано или поздно появятся политические требования.

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«Требования дальнобойщиков довольно простые, они связаны не только с корпоративными интересами дальнобойщиков, а с общенациональными, поскольку увеличение платы за проезд по федеральным трассам автоматически приведёт к росту стоимости всего, что на машинах возится», - сказал Соловей.

Как известно, 15 ноября в РФ запустили систему «Платон», предполагающую взимание 1,53 руб. за 1 км федеральной трассы с автомобилей массой более 12 тонн. Новый налог вызвал протест среди дальнобойщиков по всей России.