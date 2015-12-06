Пророссийский депутат Европарламента задержан в Цюрихе при попытке снять €350 миллионов

Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Милан Хованец, передает DW.

"Швейцарские власти проинформировали нашего посла о том, что господин Рансдорф был выпущен из-под стражи, так что, я полагаю, сейчас он, возможно, находится на пути домой", - заявила представитель МИД Чехии.

Она отметила, что политик не связывался с посольством Чехии в Швейцарии, и потому министерство не может сообщить каких-либо других деталей.

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Позже глава чешской коммунистической партии Войтех Филип потребовал объяснений от Рансдорфа, от которого до сих пор не последовало никаких комментариев. Филип предположил, что инцидент может быть связан с поиском владельцев (или их наследников) так называемых "спящих" счетов в швейцарских банках, которые были открыты состоятельными евреями во время нацистской диктатуры.

При этом лидер коммунистов подчеркнул, что Рансдорф поехал в банк "не по заданию партии".

Стоит отметить, что Рансдорф является одним из чешских лидеров, которые в мае заблокировали процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Также он считает неправильной позицию Евросоюза, согласно которой санкции могут повлиять на Россию, и она изменит свою политику в отношении Украины.