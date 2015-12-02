Асад о решении Турции сбить российский Су-24: это реакция Эрдогана на изменение баланса сил на земле

Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью чешскому телевидению, передает РБК.

"Я считаю, что это (сбитый самолет - Ред.) показало истинные намерения Эрдогана, который потерял самообладание из-за того, что российская операция изменила баланс сил на земле", - сказал Асад.

Вместе с тем, по мнению Асада, атака на Су-24 не изменила баланс сил, и война Сирии при поддержке России против терроризма будет продолжаться. "Российское участие и поддержка будут только усиливаться. В этом вопросе отступлений не будет", - отметил сирийский лидер.

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Асад также отметил, что, по его мнению, финансирование и поставки оружия террористам идут в основном через Турцию при поддержке Саудовской Аравии и Катара. "Если вы действительно хотите бороться с терроризмом и победить его, то должны остановить поставки террористам оружия, денег и потенциальных боевиков. Все это идет в основном через Турцию при поддержке Саудовской Аравии и Катара. Это должно быть первым шагом на пути борьбы с терроризмом", - заявил сирийский президент.

Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.