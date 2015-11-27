В парижском аэропорту из-за подозрения в радикальных взглядах уволили 57 сотрудников

Об этом заявил полицейский префект Филипп Ріффо, ответственный за безопасность в парижских аэропортах "Орли" и "Руасси", сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Такие меры были приняты после нескольких терактов, совершенных в стране в течение текущего года. "Из этого числа пятеро были отстранены от работы после терактов, произошедших в Париже 13 ноября", - сказал префект.

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По его словам, будут проверены 86 тысяч человек, которые имели доступ в закрытые зоны. "Начиная с 5000 сотрудников службы безопасности аэропорта. Необходимо проверить, как люди получили свое разрешение", - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что следователи установили личность еще одного террориста из группы, что напала на театр Bataclan в Париже: это гражданин Франции, который был известен контрразведке.