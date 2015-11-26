В США прокомментировали заявления России о размещении С-400 в Сирии
Решение России направить в Сирию зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" не помешает американским ВВС продолжить там собственную операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ).
Об этом заявил в среду в интервью газете Air Force Times генерал-лейтенант Чарльз Браун, отвечающий за военно-воздушные операции в Центральном командовании (СЕНТКОМ) вооруженных сил США, сообщает ТАСС.
"Это действительно немного осложняет ситуацию, и нам придется об этом подумать, но мы продолжим делать нашу работу, чтобы разгромить "Даеш" (ИГИЛ - УНИАН), - сказал он по поводу отправки в Сирию российских ЗРК, использовав при этом арабское название ИГ.
Читайте такжеВ Кремле поправили слова запутавшегося Путина о переброске ЗРК в Сирию: отправят системы С-400
Отмечается, что в зону оперативной ответственности СЕНТКОМ входит Ближний Восток.
Браун напомнил, что министерства обороны США и России подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам предотвращения конфликтных ситуаций при проведении военно-воздушных операций в Сирии и придерживаются достигнутых договоренностей. "У нас достаточно хорошая связь с российской стороной", - сообщил американский генерал.
Как сообщал УНИАН, Россия перебросит на авиабазу Хмеймим на сирийском побережье в провинции Латакия новейшие ЗРК С-400.