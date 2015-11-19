Twitter перестал работать по всему миру (карта сбоев)
12:42, 19 ноября 2015Мир
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Сервис микроблогов "упал" 19 ноября около полудня по киевскому времени.
REUTERS
Из-за сбоев на главной странице соцсети виден только белый фон. Администрация Twitter пока не сообщила о причинах поломки.
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По данным сайта downdetector.com, больше всего сообщений о сбоях исходит из Великобритании, Нидерландов и Германии.
Пользователи из РФ отмечают, что не загружаются даже приложения. В десктопной версии после загрузки возникает лишь пустая страница.
Карта сбоев "Твиттера" / downdetector.com
"Не удается получить твиты. Повторите попытку позже", - пишет система.
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