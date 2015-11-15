Опознаны тела 103 жертв серии терактов в Париже
14:58, 15 ноября 2015Мир
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Глава МВД Франции Мануэль Вальс заявил, что опознаны тела 103 жертв серии атак в Париже.
REUTERS
Глава МВД Франции Мануэль Вальс заявил, что опознаны тела 103 жертв серии атак в Париже, сообщает FranceTVinfo.
По его словам, «личности от 20 до 30 человек пока установить не удалось».
Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.
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Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.
Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников.
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