Опознаны тела 103 жертв серии терактов в Париже

Глава МВД Франции Мануэль Вальс заявил, что опознаны тела 103 жертв серии атак в Париже, сообщает FranceTVinfo.

По его словам, «личности от 20 до 30 человек пока установить не удалось».

Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

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Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников.