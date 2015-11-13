Frankfurter Allgemeine: Ожесточенные бои в Сирии и северном Ираке

Об этом сообщают Кристоф Эрхардт и Ханс-Кристиан Рёсслер в статье «Ожесточенные бои в Сирии и северном Ираке», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

По сообщениям прессы, ВВС Израиля еще в среду атаковали несколько целей вблизи аэропорта в столице Сирии. Это первая израильская бомбардировка, с тех пор как Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии в конце сентября.

Информация представителей сирийской оппозиции в изгнании, которую сообщают израильские СМИ, не была официально подтверждена ни в Иерусалиме, ни в Дамаске. Согласно этим данным, вблизи аэропорта Дамаска были слышны взрывы, и начался пожар. В статье израильской газеты "Jediot Ahronot" говорится о том, что недавняя атака должна была предотвратить поставки ракет ливанской Хезболле.

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита в Вашингтон подтвердил, что Израиль не будет сидеть сложа руки, когда Хезболла получает из Сирии современное оружие. По сообщениям иностранной прессы, с 2011 года было примерно десять случаев, когда израильские ВВС атаковали конвои, якобы перевозившие из Сирии ракеты для Хезболлы.

При этом также осуществлялись бомбардировки аэропорта в Дамаске. Тем не менее, российская военная интервенция в настоящее время ограничивает свободу передвижения Израиля. Российские и израильские военные начали координировать свои действия. "Jediot Ahronot" выразила сомнения в том, что Израиль заранее сообщит России о возможных планах нападения.

Курды, езиды и американцы борются с ИГ в северном Ираке

Между тем, курдские силы при поддержке американских авиаударов и езидских боевиков начали наступление на джихадистов «Исламского государства» (ИГ) на севере Ирака. Речь идет о взятии города Синджар, который находится у подножия хребта с таким же названием к западу от захваченного экстремистами города Мосул.

По данным органов госбезопасности в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, в операции задействованы до 7500 бойцов, которые должны блокировать жизненно важные маршруты снабжения ИГ. Скоростное шоссе, проходящее через город Синджар, который находится всего в пятидесяти километрах от сирийской границы, соединяет Мосул с сирийскими владениями ИГ.

Похищения и изнасилования

Курды получают поддержку с воздуха от возглавляемой американцами коалиции против ИГ, которая в четверг осуществляла атаки на цели в Синджаре. Кадры из зоны боевых действий показали длинные автоколонны курдских подразделений Пешмерга, которые готовятся к сложному бою. Прошлые наступления на радикальных исламистов продвигались медленно; в частности, из-за мин-ловушек, которые были заложены террористами ИГ до их отступления.

Наступление откроет еще один фронт против ИГ, которое оказалось под военным давлением как на северо-востоке Сирии, так и в Ираке. В августе прошлого года экстремисты ИГ захватили Синджар, и тысячи езидов, которые бежали в горы, вынуждены были выживать там без пищи и воды. Джихадисты похищали езидских женщин и девочек, насиловали их и продавали на рынках рабов.

Многие обвиняют курдские силы Пешмерга из Эрбиля в том, что во время своего отступления они оставили езидов без защиты от наступающих джихадистов. Тогда езидов защищали бойцы сирийского ответвления конкурирующей организации РПК.