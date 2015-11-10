Лишь каждый пятый житель Молдовы поддерживает членство страны в НАТО - опрос
Если бы референдум о членстве Молдовы в НАТО проходил сегодня, то вступление страны в альянс поддержали бы лишь 19% ее граждан.
Таковы данные опроса International Republican Institute.
В то же время против членства в НАТО выступают 35% опрошенных жителей Молдовы, 19% не приняли бы участия в голосовании, еще 27% не определились, какой вариант поддерживают, пишет Европейская правда.
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Следует отметить, что в столице страны Кишиневе уровень поддержки членства в НАТО существенно выше, чем в остальных регионах: за членство в Альянсе выступает 31% жителей столицы.
В то же время результаты опроса показали падение поддержки членства в НАТО по сравнению с сентябрем 2014 года.
Так, в 2014 году количество сторонников и противников членства в НАТО было одинаковым – по 31%.