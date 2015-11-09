США усиливают меры авиабезопасности после крушения российского самолета

Эти опасения связаны с появлением новых свидетельств, указывающих на то, что российский пассажирский самолет был уничтожен на Синайском полуострове в результате взрыва бомбы, сообщает "Голос Америки". Хотя многие детали трагедии до сих пор не выяснены, шум, зафиксированный бортовым самописцем в кабине пилотов, возможно, указывает на бомбу.

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"В последнюю секунду записи бортового регистратора в кабине слышен шум". – утверждает ведущий египетский следователь Айман эль-Муквадем.

Тем временем, американские конгрессмены делают собственные заключения. "Я почти готов сделать вывод, что это было ИГИЛ или филиал ИГИЛ", – говорит конгрессмен-республиканец Питер Кинг.

"ИГИЛ сейчас полностью затмил "Аль-Кайду" в качестве самой серьезной террористической угрозы в мире", – заявляет его коллега, демократ Адам Шифф.

Ведущий демократ в комитете Палаты представителей по разведке Адам Шифф говорит, что "Исламское государство", судя по всему, выявило уязвимость в системе международной авиации, которая требует немедленного внимания.

"ИГИЛ возможно, пришло к выводу, что лучший способ прорвать систему защиты в аэропорту – это обойти ее с помощью кого-то изнутри, – считает Адам Шифф. – И если это так, то в регионе и за его пределами есть, по крайней мере с десяток аэропортов, где можно использовать такой же подход".

По словам Адама Шиффа, особой опасности подвергаются европейские и американские авиакомпании. В последние дни в крупных американских аэропортах были усилены меры безопасности. Тем временем, Россия и Великобритания приостановили полеты в Египет до выяснений обстоятельств крушения пассажирского самолета авиакомпании "Когалымавиа".