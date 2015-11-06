Направлявшиеся в Египет за туристами британские самолеты развернулись в пути

Об этом сообщает телеканал Sky News.

По предварительной информации, развернулись самолеты авиакомпаний Thomas Cook, EasyJet и Monarch Airlines.

Телеканал отмечает, что невозможно назвать точное число изменивших курс самолетов, так как информация все время меняется.

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Позже стало известно, что первый самолет с британскими туристами на борту прибыл в Великобританию из Шарм-эль-Шейха.