Направлявшиеся в Египет за туристами британские самолеты развернулись в пути
19:26, 06 ноября 2015Мир
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Несколько самолетов британских авиакомпаний, которые направлялись за туристами в Шарм-эль-Шейх, развернулись в пути, некоторые из них летят на Кипр.
Британский спасательный рейс в Египет развернулся в пути / news.sky.com
Об этом сообщает телеканал Sky News.
По предварительной информации, развернулись самолеты авиакомпаний Thomas Cook, EasyJet и Monarch Airlines.
Телеканал отмечает, что невозможно назвать точное число изменивших курс самолетов, так как информация все время меняется.
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Позже стало известно, что первый самолет с британскими туристами на борту прибыл в Великобританию из Шарм-эль-Шейха.
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