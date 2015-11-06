В Бразилии из-за прорыва дамбы погибли 16 человек - СМИ (видео)
10:33, 06 ноября 2015Мир
506 0
В бразильском штате Минас-Жерайс в результате обрушения дамбы у города Мариана, по данным местных СМИ, погибли 16 человек.
REUTERS
Как передает Reuters, дамба находилась рядом с железорудной шахтой. Представители управляющей компании заявили, что пока не знают причины произошедшего. По данным местных СМИ, пропавшими без вести числятся 45 человек.
Читайте такжеТорнадо разрушил часть города в Бразилии: есть жертвы
На месте происшествия ведутся поисковые работы. На кадрах местного телеканала видны дома соседней с Марианой деревни, разрушенные потоками грязной воды.
Официальных данных о количестве погибших и пропавших пока нет. Местные власти подтвердили гибель одного человека и травмирование 16.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter