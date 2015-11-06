В Бразилии из-за прорыва дамбы погибли 16 человек - СМИ (видео)

Как передает Reuters, дамба находилась рядом с железорудной шахтой. Представители управляющей компании заявили, что пока не знают причины произошедшего. По данным местных СМИ, пропавшими без вести числятся 45 человек.

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На месте происшествия ведутся поисковые работы. На кадрах местного телеканала видны дома соседней с Марианой деревни, разрушенные потоками грязной воды.

Официальных данных о количестве погибших и пропавших пока нет. Местные власти подтвердили гибель одного человека и травмирование 16.