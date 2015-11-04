ГП "Антонов": Упавший в Южном Судане Ан-12 не имел оснований для полетов

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ГП «Антонов».

Согласно информации, имеющейся у ГП «Антонов», самолет Ан-12Б, бортовой номер EY-406, №01347704, был зарегистрирован в Республике Таджикистан. Этот самолет был построен на Ташкентском Авиационном Производственном Объединении 26 февраля 1971 года.

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"По данным ГП «Антонов», Ан-12Б (№01347704) не имел оснований для выполнения полетов, поскольку своевременно не был выполнен комплекс технического обслуживания, предусмотренный эксплуатационной документацией, в том числе работы по увеличению ресурсов и сроков службы, а также необходимые доработки для выполнения дальнейшей безопасной эксплуатации", - заявили в ГП "Антонов".

Согласно с международными правилами ICAO, авиационные власти Южного Судана – страны, где произошла катастрофа, или Республики Таджикистан – страны регистрации, должны официально уведомить Государственную Авиационную Администрацию Украины, или Бюро по расследованию катастроф и инцидентов гражданских воздушных судов Украины о факте катастрофы, отмечается в заявлении.

"Авиационными властями Украины будет принято решение относительно участия ГП «Антонов» в расследовании данной катастрофы. ГП «Антонов» выражает глубокое соболезнование семьям всех пострадавших в результате катастрофы Ан-12Б", - заявили в ГП «Антонов».

Как сообщал УНИАН, Ан-12 с российским экипажем на борту потерпел крушение в Южном Суданесразу после вылета из аэропорта Джубы. Самолет рухнул на берег реки Белый Нил, где в тот момент находились рыбаки. По данным местных СМИ, жертвами катастрофы стали свыше 40 человек. На самом самолете было пять членов экипажа и семь пассажиров.