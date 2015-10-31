СМИ: После взлета Airbus пилот сообщил о технических неполадках

Об этом сообщил РИА Новости источник в аэропорту Шарм-эш-Шэйха.

"После взлета самолета пилот связался с диспетчером и сообщил о технических неполадках, запросил изменения маршрута и посадку в аэропорту Каира, после этого связь прервалась", — сказал собеседник агентства.

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Ранее источник в Росавиации сообщил, что лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх — Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 6.51 мск и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находилось 217 пассажиров и семь членов экипажа. Египетский интернет-портал "Йоум7"сообщил, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.