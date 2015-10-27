Южная Корея объявила об увеличении военных расходов
По словам президента, предполагается увеличить ассигнования на оборону до 4% по сравнению с ростом совокупных бюджетных расходов.
Президент Южной Кореи Пак Кын Хе объявила во вторник об увеличении военных расходов страны, сославшись на угрозу со стороны КНДР, пишет РИА Новости.
"Чтобы эффективно противостоять возможным северокорейским провокациям и факторам нестабильности вокруг Корейского полуострова, необходимо усиленно укреплять обороноспособность, сосредоточившись на стратегии сдерживания Севера", - сказала Пак Кын Хе, выступая в Национальном собрании Республики Корея с речью о бюджете на 2016-й финансовый год.
По её словам, предполагается "увеличить ассигнования на оборону до 4% по сравнению с ростом совокупных бюджетных расходов".
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В июне этого года министерство обороны Южной Кореи запросило бюджет в размере 36 миллиардов долларов на 2016 год. Расходы страны на оборону в 2015 финансовом году были утверждены в размере 33,4 миллиарда долларов, что на 4,9% ниже, чем было запрошено министерством.
"Мы смогли убедиться, что, придерживаясь твердых принципов и безупречно поддерживая нашу обороноспособность, можно открыть двери к долгосрочному диалогу и сотрудничеству", — заявила президент Южной Кореи.
При этом она напомнила о вооруженном инциденте, который произошел в августе в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вооруженные силы КНДР с одной стороны, и Южной Кореи и США с другой были готовы в любой момент начать военные действия, обмениваясь грозными заявлениями, но, потратив в общей сложности 43 часа на переговоры, стороны смогли договориться о снижении уровня противостояния и начале диалога.