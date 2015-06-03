Путин удвоил военные расходы в течение последних пяти лет – Bloomberg

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собранные данные, передает Украинская правда.

Агентство приводит данные московского Института Гайдара, которые свидетельствуют о том, что так называемая "черная" (только одобрена, но не расписана) часть бюджета с 2010 года удвоилась до 21%, сейчас она составляет 3,2 трлн руб. (60 млрд долл.).

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То есть на сегодня Россия тратит на оборону и связанные сферы 34% своего бюджета – более чем в два раза больше по сравнению с 2010 годом. США, например, тратят на это лишь 18% бюджета.

При этом агентство имеет в распоряжении данные, которые свидетельствуют, что для покрытия значительных военных расходов Путин значительно сократил финансирование таких отраслей как здравоохранение.

Также сообщается, что после того, как Россия 15 лет назад едва не переступила грань банкротства, Путин увеличил расходы на оборону в 20 раз в рублевом эквиваленте.

В свою очередь исследователи Национальной академии обороны Латвии пришли к выводу, что после оккупации Крыма основная цель РФ – переход в "состояние перманентной войны как обычное состояние жизни нации".

«В то время как все западные страны уменьшают количество военных с 2011 года, количество российских военных возросло на 25% до 850 тысяч между 2011 и серединой 2014 годов – хотя это все же меньше, чем декларируемый в 2010 году миллион военнослужащих», – заявил старший исследователь Объединенного королевского института в Лондоне Игорь Сутягин.

Стоит отметить, что Россия также имеет более 2,5 миллиона резервистов из 143 миллионов населения, то есть по этому соотношению она стала второй в мире после США.