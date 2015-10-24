NASA опубликовало видео мощнейшего урагана "Патрисия"

Аэрокосмическое агентство США NASA опубликовало видео самого мощного в истории юго-восточной части Тихого океана урагана "Патрисия", которое было снято с камер, установленных на МКС, сообщается на сайте агентства, пишет ZN.UA.

Данное видео было снято 23 октября. Скорость ветра урагана достигает около 320 км/ч. На данный момент "Патрисия" уже обрушилась на побережье Мексики.