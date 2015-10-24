NASA опубликовало видео мощнейшего урагана "Патрисия"
08:52, 24 октября 2015Мир
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Ураган уже обрушился на территорию Мексики. Скорость ветра достигает около 320 км/ч
REUTERS
Аэрокосмическое агентство США NASA опубликовало видео самого мощного в истории юго-восточной части Тихого океана урагана "Патрисия", которое было снято с камер, установленных на МКС, сообщается на сайте агентства, пишет ZN.UA.
Данное видео было снято 23 октября. Скорость ветра урагана достигает около 320 км/ч. На данный момент "Патрисия" уже обрушилась на побережье Мексики.
Напомним, в августе на штат Флорида впервые за 10 лет налетел мощный урагана "Эрика", в связи с чем было объявлено чрезвычайное положение.
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