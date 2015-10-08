В Ираке армия начала военную операцию по освобождению Рамади от боевиков ИГ
В правительствах Ирака и США заявили, что иракская армия начала военную операцию по освобождению города Рамади от боевиков террористической группировки "Исламское государство".
Армии впервые за несколько месяцев взяла под контроль часть данного населенного пункта, сообщает ZN.ua со ссылкой на NBC.
Отмечается, что вооруженные силы Ирака начали операцию во вторник, 6 октября, в полночь. В США подтвердили, что иракская армия взяла под контроль несколько километров города Рамади, которые был захвачен боевиками ИГ еще в мае.
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В Пентагоне подчеркнули, что исламисты значительно подготовились к обороне данного населенного пункта.
Как сообщал УНИАН, в мае этого года в Ираке радикальная группировка "Исламское государство" взяла под контроль город Рамади – столицу региона Анбар, к западу от Багдада. Тогда власти провинции сообщили, что жертвами боевиков в Рамади стали по меньшей мере полтысячи гражданских.