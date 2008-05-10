Россия будет расширять экспорт оружия

Россия планирует расширить виды вооружений и техники, поставляемой на экспорт, заявил в пятницу в эфире радиостанции "Вести ФМ" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.

Он отметил, что основу российского военного экспорта составляют в основном авиационная и военно-морская техника.

"В частности, заслуженным авторитетом на протяжении многих лет пользуются самолеты марок Су и МиГ, а также самые разные виды военно-морских кораблей, в том числе фрегаты и подводные лодки", - сказал Петухов.

Вместе с тем, на предстоящем международном салоне "Комплексная безопасность-2008" будут представлены средства ведения ближнего боя, стрелковое оружие, боеприпасы, автобронетанковая техника и так далее.

"Помимо авиационной и военно-морской техники, а также средств ПВО, пользующихся повышенным спросом за рубежом, российский оборонный комплекс располагает и другими видами продукции, которые мы тоже могли бы предложить нашим партнерам", - сказал Петухов.

Международный салон пройдет с 14 по 18 мая на ВВЦ в Москве и подмосковном Ногинске на территории 179-го Спасательного центра МЧС России.

"Россия входит в тройку или пятерку (в зависимости от системы оценки) ведущих мировых экспортеров вооружений. Принцип "догнать и перегнать Америку" никогда не стоял во главе нашей деятельности. Мы ведь не гонимся за какими-то показателями. Все-таки наш главный принцип - не только продать, но и не навредить", - отметил Петухов.