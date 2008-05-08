Россия требует выслать из посольства США двух военных атташе

Российские власти потребовали выслать из американского посольств двух военных атташе, передает Лента.ру со ссылкой на сообщение Государственного департамента США. Американская сторона заявила, что не согласна с требованием, но выполнит его.

Как заявил представитель Госдепа, атташе не были объявлены персонами нон грата, им просто предложили покинуть страну.

В Госдепе отказались назвать причины, заставившие российских чиновников 28 апреля потребовать высылки атташе. Российский МИД также заявил, что воздерживается от любых комментариев. Отказалось от комментариев и российское посольство в Вашингтоне.

Американские власти за последние несколько месяцев дважды высылали из страны российских дипломатов, отмечает BBC News. Один раз это случилось в ноябре 2007 года, а второй - 22 апреля 2008 года.