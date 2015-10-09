Китай готов начать экспорт истребителей пятого поколения J-31

Китайская авиационно-промышленная корпорация AVIC раскрыла некоторые технические характеристики истребителей J-31 во время авиационной выставки, цитирует издание ZN.UA.

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Авиационная выставка Aviation Expo China проходила в Пекине в течение четырех дней.

Однако, самолеты все еще проходят испытания, сообщили источники.

Как писало издание ранее, максимальный взлетный вес J-31 составит 25 тонн при боевом радиусе в 1,2 тысячи км. Истребитель сможет развивать предельную скорость в 2205 км/ч. Вес боевой нагрузки самолета составит 8 тонн. Практический потолок J-31 - до 16 км. Срок службы истребителя составит до 30 лет.