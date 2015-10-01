Маккейн: Убийца Путин закрепился в Сирии, пора Обаме восстановить лидерство США

Об этом во время выступления в американском Конгрессе заявил после новостей о первых авиаударах ВВС РФ в Сирии сенатор Джон Маккейн, видеозапись выступления которого выложена в Youtube.

"Там, куда они ударили с воздуха в Хомсе, нет боевиков "Исламского государства", они не контролируют эту территорию. Так что мы видим истинные намерения Путина, выстраивающего прочную позицию в этой стране. Он закрепляется на Ближнем Востоке и поддерживает Асада", - сказал республиканец.

Говоря о том, что Россия якобы пробует "помочь" в разрешении сирийского гражданского конфликта, Маккейн напомнил, что при Асаде были убиты не менее четверти миллиона граждан.

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"Нужно крепко самообманываться, чтобы поверить в то, что РФ и Иран заинтересованы в решении сирийского конфликта. Они стремятся сохранить смертоносный режим Асада, только и всего", - пояснил он.

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Вчера первый же удар российских ВВС по окрестностям Хомса унес жизни по меньшей мере 36 гражданских лиц. "Это плохой день. Пора уже Обаме признать мировые реалии и восстановить лидерство США", - считает Маккейн, который, тем не менее, выступает против наземной операции с участием американских военнослужащих.

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"Мы должны сказать Владимиру Путину о том, что раз уж ваши самолеты летают, то и наши будут летать там, где потребуется, и когда потребуется, и лучше бы вам держаться подальше. Мошенник-диктатор по имени Путин, который убийца и бандит, понимает только твердую и массивную политику США. Нужно действовать соответственно мощи нашей нации", - заявил сенатор.