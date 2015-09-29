Король Иордании: мир должен объединиться в борьбе с терроризмом

Об этом заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке король Иордании Абдалла Второй, прередают РИА Новости.

"Диалог цивилизаций, возрождение общности мировых религий, поддержка общечеловеческих ценностей должны помочь в борьбе с насилием в мире, с терроризмом и экстремизмом", — сказал иорданский лидер.

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Он также отметил, что Иордания и Ливан приняли на себя наибольшую нагрузку в решении проблемы сирийских беженцев. "В королевстве сейчас 20% населения составляют сирийцы.

Ранее УНИАН сообщал, что президент РФ Владимир Путин предложил создать "антитеррористическую коалицию" по аналогии с антигитлеровской коалицией, которая могла бы сплотить в своих рядах самые разные силы.