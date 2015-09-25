Франция предложила членам СБ ООН не использовать право вето, когда нужно пресечь массовые преступления

Дипломат разъяснил позицию Франции по поводу ограничения использования права вето на заседаниях Совета безопасности ООН, передает «Коммерсантъ».

Посол отметил, что "в связи с увеличением количества конфликтов, которые влекут за собой все большее число жертв среди мирного населения, в частности, женщин и детей, это право не может быть привилегией, которая используется безоговорочно".

"Право вето накладывает обязательства на тех, кто им обладает. Право вето предполагает определенные обязанности и особую ответственность. Право вето не должно стать инструментом, позволяющим парализовать усилия по предотвращению и урегулированию конфликтов", - подчеркнул Рипер.

В связи с этим он рассказал, в чем конкретно состоит французская инициатива.

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"Принцип простой. Пять постоянных членов СБ ООН договариваются о неиспользовании своего права вето в случае необходимости пресечения массовых преступлений. Это коллективное и добровольное обязательство постоянных членов, которое не требует внесения изменений в устав, будет применяться исключительно в случае серьезных и массовых посягательств на человеческую жизнь: геноцид, преступления против человечности, широкомасштабные военные преступления", - заявил посол.

Во Франции считают, что установить факт наличия такого рода преступлений может генеральный секретарь ООН.

"Такой ответственностью может обладать генеральный секретарь ООН в силу обязанностей, которыми его наделяет устав на основании заключения, например, верховного комиссара ООН по правам человека и в результате требования некоторого количества государств-членов, к примеру 50, представляющих географическое разнообразие ООН", - сказал Рипер.

Дискуссии в данном направлении продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Украина присоединится к проекту политической декларации об отказе от использования постоянными членами Совета безопасности ООН права вето при рассмотрении ситуаций, имеющих признаки преступлений против человечности, военных преступлений и преступлений геноцида.

Она сообщила, что совместная декларация Франции и Мексики будет представлена министрами двух стран во время министерского заседания 30 сентября в Нью-Йорке, где ожидается значительная поддержка инициативы со стороны стран-членов.